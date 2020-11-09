В Пуровском районе могут запустить производство по подкормке оленей из местных растений

Фото: личная страница Антона Колодина в "Instagram"

В Пуровском районе могут запустить производство по подкормке оленей из местного растительного сырья. Она поможет организму животного восполнить дефицит питательных веществ в снежный период.

Предложил эту идею президент Ассоциации «Оленеводы мира» Сергей Харючи во время встречи с Антоном Колодиным.

-Предложение интересное, но требует детального анализа как со стороны финансирования, так и оценки экспертов института в области животноводства. Будем прорабатывать, - сообщил глава муниципалитета на своей странице в «Instagram».

Сейчас в районе насчитывается около тысячи человек, которые кочуют вместе со стадами оленей. Общая численность голов в совхозах и частных хозяйствах - 36 тысяч.

Питаются они преимущественно ягелем, реже травянистой растительностью, а из-за глубокого снега и твердого наста оленю бывает трудно добыть корм. Именно поэтому животное нужно подкармливать в этот период.