Фото: www.salekhard.org

Глава Салехарда Алексей Титовский присоединился к автоволонтерам. Всю субботу, 7 ноября, он он возил медиков по вызовам пациентов и доставлял лекарства.

-На наших врачей легла колоссальная нагрузка. Они развозят медикаменты и лекарства, проводят тестирование, оказывают профессиональную терапевтическую помощь пострадавшим от коронавирусной инфекции. По 40 адресов в день, - написал Алексей Титовский на своей странице в «Instagram».

Также он отметил, что городская администрация всегда готова прийти на помощь врачам и сделать все возможное для облегчения их работы. В связи с этим Салехардская окружная клиническая больница получила десять машин с водителями, однако на этом помощь медикам не заканчивается.

С понедельника, 9 ноября, к автоволонтерам присоединятся депутаты городской думы Салехарда. Они будут помогать детской поликлинике в доставке педиатров к маленьким пациентам.

Салехардские общественники и волонтеры-медики будут заниматься доставкой лекарств в больницу со склада, а также их сортировкой.

Студентов Ямальского многопрофильного колледжа планируют привлечь к работе в регистратуре и в call-центра СОКБ.

Напоминаем, что стать автоволонтером может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте акции мывместе2020.рф в разделе «Стать волонтером».