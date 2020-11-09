В Новом Уренгое началась подготовка к новогодним праздникам

Фото: личная страница Андрея Воронова в "Instagram"

В Новом Уренгое идет активная подготовка к новогодним праздникам. Об этом рассказал глава города Андрей Воронов на своей странице в «Instagram».

-Скоро начнут возводить ледовый городок и устанавливать горки. Город украсит праздничная иллюминация и световые конструкции, которые установят в разных районах города и обязательно в Коротчаево и Лимбяяхе. Начался монтаж интересных объектов на площади рядом с «Полярнои совой. Это пяти современных лавочек с необычным дизаи ном. Думаю, они понравятся всем: и взрослым, и детворе, - написал градоначальник.

Также напоминаем, что в этом году тема ледового городка - «Бескрайний космос». Такой вариант выбрали сами горожане в ходе голосования, которое прошло на информационном портале «Живем на Севере».

В свою очередь региональная столица тоже начала готовиться к празднику. Жители Салехарда смогут посетить рождественскую ярмарку и прогуляться вдоль светящиеся конструкции в виде новогодних деревьев.

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