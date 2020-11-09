Более 80 салехардских призывников отправились на службу в армию

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде прошли торжественные проводы ребят на военную службу.

-В этом году мы решили сделать нетрадиционный День призывника, а в виде поздравительного флешмоба - продемонстрировать с экрана видеопоздравление для ребят и дать им напутствия на службу, - рассказала директор салехардского центра молодежи Снежана Денисова.

В онлайн формате обратился к новобранцам и глава города Алексей Титовский. Он пожелал будущим солдатам доброй службы, найти настоящих друзей, получить новые знания и добиться успехов, а также почаще звонить родным и близким.

Поддержать призывников пришли родители, близкие и друзья. Так, Руслана Королева провожала вся большая семья - братья, сестры, племянники и родители.

-К армии физически и морально готов. Конечно, хочется попасть в воздушно-десантные войска, ну а там уже как получится. У меня все братья служили, и я хочу тоже. Это хорошая школа жизни, - говорит сам Руслан.

По словам начальника отделения подготовки граждан к военной службе отдела военного комиссариата ЯНАО Вадима Вейсбланда, служить в армию должны пойти около тысячи ямальцев. Всем призывникам выдаются маски и измеряется температура. На сборном пункте также приняты необходимые меры безопасности. Кроме того, до отправки в военные части все салехардцы сдают тест на коронавирус.