С начала года ямальские пожарные спасли почти 200 человек

Фото: МЧС России по ЯНАО

Ямальские спасатели продолжают доблестно выполнять свою работу. За десять месяцев прошедшего года они спасли из 750 пожаров 196 человек. К сожалению, 18 граждан - погибли, а 51 - получили травмы.

Как показывает статистика, причины возгораний в домах и квартирах самые разнообразные - нарушение правил эксплуатации электрооборудования, использование неисправной электропроводки и самодельных нагревательных приборов, печей и многое другое.

Для снижения количества пожаров спасатели проводят профилактические рейды: проверяют жилые помещения, обследуют электрическое и отопительное оборудования, проводят беседы и наглядные агитации.

Все эти меры дают положительный результат. За прошедшие десять месяцев количество возгораний существенно снизилось. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 815 пожаров, на которых 19 человек погибло, а 66 получили травмы.

Стоит добавить, что основная трудность с которой регулярно сталкиваются спасатели - это беспрепятственный подъезд к домам. Из-за личного автотранспорта, оставленного в проездах, подъехать к месту пожара становиться невозможно.