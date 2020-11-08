Многодетные семьи Ямала купили более 8,3 тысяч билетов по льготному тарифу Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В период с января по октябрь 2020 года многодетные семьи Ямала купили свыше 8,3 тысяч билетов по льготному тарифу – за 2,5 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 количество купленных билетов возросло на 1 тысячу.

Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, программа рассчитана на детей в возрасте от 2 до 18 лет из многодетных семей, а с 2020 года возрастной диапазон расширен до 23 лет.

Льготой можно воспользоваться раз в год при проезде к месту отдыха и обратно, без учёта пересадок, до 31 декабря. А ещё ранее купленные билеты можно заменить с возвратом разницы их стоимости в кассах авиакомпании «Ямал». Дополнительные сборы не взымаются. Кстати, на билеты, купленные в других авиакомпаниях, льгота не распространяется.

По словам и.о. директора департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Натальи Сагун, с 2020 года в субсидируемые маршруты включено 5 дополнительных маршрутов. Наиболее востребованные направления: Салехард – Тюмень, Салехард – Москва и Новый Уренгой – Тюмень.

С полным перечнем маршрутов можно ознакомится на сайте правительства ЯНАО.