Команда Ямала впервые за 14 лет выиграла Чемпионат России по северному многоборью

Фото: Правительство ЯНАО

Команда Ямала впервые за 14 лет завоевала золото на Чемпионате России по северному многоборью. Соревнования проходили в Красноярске в течение пяти дней, и всё это время наши спортсмены боролись за первенство в тройном прыжке с одновременным отталкиванием двумя ногами, в беге с палкой, в метании топора на дальность и в прыжках через нарты.

По словам директора департамента физической культуры и спорта ЯНАО Андрея Масанова, это долгожданное и радостное событие для всех северян. В последний раз ямальские спортсмены занимали первое общекомандное место лишь в 2006 году.

- Благодарю каждого спортсмена за мастерство и целеустремленность, тренерский состав – за профессионализм и усердие в подготовке наших ребят. Это действительно наша общая победа, - отметил Андрей Масанов.

Сборная Ямала завоевала 444 очка, за ней следует сборная Красноярского края с 522 очками, у сборной ХМАО – 616 очков с общекомандном зачёте.