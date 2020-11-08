Число заболевших коронавирусом на Ямале на 8 ноября 2020 года увеличилось на 192 человека Фото: pixabay.com

На Ямале за прошедшие сутки выявлено 194 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, по данным на 8 ноября 2020 года, общее число заражённых составило 22055 человек. В числе новых заражённых – 20 вахтовиков из других регионов (за весь период – 4420 человек).

Также за прошедшие сутки выздоровели 62 человек (за весь период – 15349 человек). С коронавирусом и внебольничной пневмонией госпитализировано 1634 пациента: 59 человек находятся в тяжёлом состоянии, 1 – в крайне тяжёлом. 21 пациент с подтверждённым коронавирусом находится на искусственной вентиляции лёгких.

Коронавирус в ЯНАО. Фото: Оперштаб

За сутки провели 8935 тестов в 15-ти лабораториях. За весь период в Югре сделано 892103 теста.

Если по муниципалитетам. Больше всего заражённых в Ноябрьске (23 человека), по 20 – в Салехарде и Надымском районе, 17 – в Пуровском районе, 16 – в Новом Уренгое, 15 – в Лабытнанги, 13 – в Тазовском районе, по 12 – в Муравленко и Тазовском, в Приуральском и Ямальском районах по 9 человек подцепили «корону», в Шурышкарском – 6, в Красноселькупском – 1 человек.