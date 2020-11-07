Проезд в автобусах для школьников Ноябрьска вновь будет бесплатным

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Проезд для школьников Ноябрьска в общественном транспорте с понедельника, 9 ноября, вновь будет бесплатным. Как сообщили в пресс-службе администрации города, после выходных ученики с 1 по 5 классы вернутся к образовательному процессу, однако ученики с 6 по 11 классы до 30 ноября уйдут на дистанционку.

Во время каникул, с 26 октября, во всех городских школах прошла генеральная уборка с использованием дезинфицирующих средств. Особое внимание уделили всем контактным поверхностям.

Учреждения дополнительного образования вернутся к привычному режиму работы. Занятия в кружках, секциях и спортивных школах начнутся по графику, со строгим соблюдением санитарно-гигиенических требований Роспотребнадзора и социального дистанцирования. Однако в детской музыкальной школе №2 с 9 по 15 ноября запланированные занятия пройдут в дистанционке.