Переправа Салехард - Лабытнанги закрывается до следующей навигации Фото: pixabay.com

Переправа «Салехард – Лабытнанги» сегодня, в 21 час, закрывается до следующей навигации. Как отметил директор окружной дирекции транспорта Виталий Лагутин, вертолёты уже готовы выйти на линию, однако это будет зависеть от погодных условий.

- Если у вас запланирована поездка авиа или ж/д транспортом рекомендуем заранее перебраться на нужный берег и обязательно перед поездкой ознакомиться с прогнозом погоды, - цитирует Лагутина ГТРК «Ямал».

Вертолётные рейсы будут выполняться по наполнению, не менее половины занятых мест на круговой рейс. Стоимость проезда для взрослого составит 1130 рублей, для детей – 565 рублей. Багаж до 20 килограммов – бесплатный. Билеты можно купить в кассе на первом этаже аэровокзала в Салехарде и на вертодроме в Лабытнанги.

После того, как водоёмы покроются льдом необходимой толщины, на линию выйдут два судна на воздушной подушке «Нептун – 23». Стоимость проезда для пассажира «подушки» составит 135 рублей (для взрослого) и 67.50 – для детей. Стоимость провоза багажа – 13,5 рублей за 10 килограммов.