Число заболевших коронавирусом на Ямале на 7 ноября 2020 года увеличилось на 192 человека Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки на Ямале выявлено 192 новых случая заболевания коронавирусом, в их числе 17 случаев – среди вахтовиков из других регионов. Таким образом, общее число заражённых составило 21861 человек.

Также за сутки выздоровели 128 человек, всего выздоровели 15287 человек. С коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализированы 1604 пациента, из них 57 человек находятся в тяжёлом состоянии, 1 – в крайне тяжёлом состоянии. 18 пациентов с подтверждённым коронавирусом находятся на искусственной вентиляции лёгких.

В пятнадцати лабораториях за сутки провели 9178 тестов (за весь период – 883168 тестов).

Коронавирус на Ямале: инфографика. Фото: Оперштаб ЯНАО

В муниципалитетах выявлено 175 случаев заболевания коронавирусом (без учёта вахтовиков). Больше всего заболевших в Ноябрьске и Надымском районе (по 21 случаю), в Салехарде (19 случаев), в Пуровском районе (18 случаев), Лабытнанги (17 случаев), Муравленко (16 случаев), Губкинском (13 случаев), по 11 – в Тазовском и Приуральском районах, 8 – в Ямальском районе и 6 – в Шурышкарском районе.