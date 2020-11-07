Ямальских школьников с 6 по 11 классы отправили на дистанционку до 30 ноября. Фото: Правительство ЯНАО

Ямальские школьники с 6 по 11 классы с начала второй учебной четверти будут учиться дистанционно. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщили в пресс-службе окружного правительства. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора 29ПГ от 16 марта.

По решению правительства Ямала, после окончания каникул ученики будут постигать азы науки с применением дистанционных образовательных технологий. Такой режим обучения продлится до 30 ноября 2020 года. В понедельник, 9 ноября, в школу отправятся только ученики с 1 по 5 классы.

Отмечается, что во время каникул во всех школах округа провели генеральную уборку и тщательную дезинфекцию. В школах реализуются все профилактические меры безопасности.

Что касается студентов колледжей и техникумов, подведомственных департаменту образования ЯНАО, с 9 по 30 ноября переводятся на смешанный тип обучения. Теорию они будут получать на дистанционке, а практику – в очном режиме со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, такое же решение приняли и в правительстве Тюменской области. С 9 ноября в школы отправятся ученики с 1 по 5 классы, остальные будут обучаться на дистанционке.