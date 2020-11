Погода на Ямале 7 ноября: мокрый снег и облачность с прояснениями Фото: pixabay.com

На Ямале сегодня, 7 ноября, ожидается облачность с прояснениями. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер будет дуть северо-восточный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 C, при прояснении -11…-16 C. Температура воздуха днём -3… +2 C.

Влажность воздуха составит 98%, давление 737 мм рт. ст. Долгота дня составит 7 часов 26 минут, восход в 7.25, заход в 14.51. Фаза луны – последняя четверть.