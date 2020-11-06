Салехард получил паспорт готовности к отопительному сезону

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Салехард с блеском прошел проверку готовности к отопительному сезону. Провели ее сотрудники Ростехнадзора.

Специалисты оценивали не только работу ресурсоснабжающей организации, но и готовность потребителей тепловой энергии - управляющих компаний и ТСЖ. Особое внимание они уделили работоспособности оборудования, а также исправности контрольно-измерительных приборов и общедомовых приборов учета. Кроме того, они дали характеристику выполненных работ по промывке и опрессовке систем теплоснабжения.

-Ростехнадзор выдает «Акт проверки готовности к отопительному периоду», на основании которого предоставляется «Паспорт готовности к отопительному периоду». На сегодняшний день все проверки завершены, акт составлен, паспорт выдан - рассказал заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Анатолий Рогожников.