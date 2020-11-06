Ямальцы завоевали две медали на чемпионате и первенстве России по северному многоборью

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Подведены итоги чемпионата и первенства России по северному многоборью, которые стартовали в Красноярске 3 ноября. Состязания прошли в спорткомплексе кластера «Радуга» и на площадках острова Татышев.

Ямальские участники отлично показали себя, заполучив две медали. Так, спортсмен из Приуральского района Анатолий Лаптандер занял третье место в беге с палкой среди юниоров на первенстве России. Мария Куртямова из Шурышкарского района также завоевала третье месте в беге с палкой, но на чемпионате России.

Всего в соревнованиях приняли участие около 120 спортсменов из восьми регионов России: Ненецкого, Ханты-Мансийского, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Камчатского и Красноярского краев, Республика Саха (Якутия) и Сахалинской области.

Спортсмены боролись за медали в пяти дисциплинах: тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами, бег с палкой, метание топора на дальность, метание тынзяна на хорей и прыжки через нарты.