В Муравленко ищут угонщиков автомобиля Фото: pixabay.com

В полицию Муравленко обратился местный житель, у которого угнали автомобиль. Происшествие случилось 4 ноября в вечернее время.

Полицейские тут же объявили план «Перехват», в ходе которого машина была обнаружена в одном из дворов города. К слову, хозяин намного облегчил работу преступников, оставив ключи в замке зажигания и не закрыв дверь. Об этом он понял только после того, как обнаружил пропажу.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». На данный момент устанавливаются лица, причастные к совершению угона.

Кроме того, в отношении заявителя составлен административный протокол согласно ч. 1 ст. 12.19 КоАП «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». Мужчина покинул свой автомобиль, не приняв меры по его сохранности.

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