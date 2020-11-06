Ямальские больницы усиливают работу колл-центров

Фото: www.yanao.ru

В связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, колл-центры окружных больниц открывают отдельные телефоны «горячей линии», расширяют штат специалистов и увеличивают часы работы. В последние дни такие изменения произошли в больницах Ноябрьска, Нового Уренгоя и Приуральского района. На очереди - Лабытнанги и Губкинский.

На базе перинатального центра Ноябрьской ЦГБ организована работа колл-центра по вопросам COVID-19. Сейчас звонки принимают восемь операторов, но уже на следующей неделе их штат вырастет. Позвонив по многоканальному телефону, ноябряне смогут вызвать врача, уточнить результаты теста, номер постановления Роспотребнадзора и узнать статус больничного листа.

При необходимости специалисты центра готовы проконсультировать по течению заболевания, все операторы - квалифицированные медработники.

Звонки принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00 по многоканальному номеру телефона (3496)33-48-03. На данный момент рассматривается переход на круглосуточный формат работы. При этом другие «горячие линии» городской больницы продолжают свою работу в прежнем режиме.

С сегодняшнего дня, 6 ноября, колл-центр Новоуренгойской ЦГБ переходит на новый режим работы. Операторы начинают принимать звонки в выходные дни: в субботу с 7:30 до 16:00 и в воскресенье с 8:00 до 12:00. Федеральный номер 8-800-350-22-24 доступен в будние с 7:00 до 19:00. Сейчас на вопросы граждан отвечают 27 специалистов, в том числе и добровольцы – студенты и работники социальной сферы, восемь из которых изъявили желание трудиться на безвозмездной основе.

Родственники пациентов, находящихся в реанимации, могут узнать о самочувствии близких по телефону (3494) 94-54-54 ежедневно с 12:00 до 13:00 и с 17:00 до 19:00.

На базе Аксарковской ЦРБ также заработал колл-центр. В настоящее время ведется заключение договора с оператором связи по установке многоканальной линии. Сейчас там работают четыре оператора, они принимают звонки в будние дни с 8:00 до 18:00, также рассматривается вопрос о работе «горячей линии» в выходные. Позвонив на номер (34993) 2-45-00 граждане смогут вызвать врача, получить консультацию, выяснить дату забора мазков или решить вопрос с оформлением листа нетрудоспособности.

Стоит добавить, что вызвать врача можно через личный кабинет электронной регистратуры ЯНАО. Там же можно узнать результат теста на COVID-19 в разделе «Медицинская карта».