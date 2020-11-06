Ямальцы могут написать «Большой этнографический диктант» не выходя из дома

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Жителям Салехарда выпала уникальная возможность - написать «Большой этнографический диктант» в музейно-выставочном комплексе им. И.С. Шемановского. Это единственная в регионе офлайн-площадка.

В акции приняли участие 102 горожанина. Сейчас их бланки с ответами проверяют волонтеры. Результаты будут опубликованы на сайте Национальной библиотеки в понедельник.

Организаторы предложили участникам ответить на тридцать вопросов: 20 - общих для всей страны и 10 - региональных.

Однако в этом году написать диктант можно и дома. Такое решение было принято в связи с эпидобстановкой. В этом случае проверить уровень этнографической грамотности можно с 3 по 8 ноября на официальном сайте акции. Для этого надо зарегистрироваться, а после - указать свой регион, чтобы получить соответствующий блок вопросов.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100. Время прохождения - 45 минут.

Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения в электронном виде.

Также в этом году появилась возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники. Их опубликуют на сайте акции 16 ноября, а индивидуальные результаты обнародуют 12 декабря - в День Конституции России.