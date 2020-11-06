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Общество

Намереваясь получить компенсацию за купленные БАДы, ноябрянка отдала деньги мошенникам

Возбуждено уголовное дело
Вера ЗенинаВера Зенина
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Намереваясь получить компенсацию за купленные БАДы, ноябрянка отдала деньги мошенникам

Намереваясь получить компенсацию за купленные БАДы, ноябрянка отдала деньги мошенникам

Фото: pixabay.com

В ноябрьскую полицию обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что в конце октября потерпевшей позвонил некий мужчина, сообщивший, что ей полагается компенсация в размере 336 тысяч рублей за ранее приобретенные биологические добавки. Также он предупредил, что для получения денег необходимо перевести определенную сумму, которая пойдет в счет судебных издержек.

Поверив незнакомцу, ноябрянка перечислила более 24 тысяч рублей на указанные им реквизиты, однако компенсации она так и не увидела, а сам злоумышленник перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция Ноябрьска в очередной раз напоминает горожанам о бдительности. Если вам позвонил неизвестный человек, просящий перевести деньги за какую-то услугу - не верьте ему на слово, почти во всех случаях это оказываются мошенники.