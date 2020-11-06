В Антипаюте почти у 80 домов нет наружного противопожарного водоснабжения Фото: pixabay.com

Прокуратура Тазовского района проверила исполнение законодательства о пожарной безопасности со стороны администрации села Антипаюта.

В итоге у 79 домов не оказалось наружного противопожарного водоснабжения. В частности речь идет об улицах Тундровая, Вэлло, Московская и Ленина, а также микрорайоне Буровиков - улицы Новая, Геофизиков и Летная.

В связи с этим прокурор района внес главе села представление об устранении нарушений закона, однако ответных действий так и не последовало.

Тогда было направлено исковое заявление в суд, которое еще раз обязывало исправить ситуацию. На данный момент суд полностью удовлетворил все требования, а исполнение его решения контролируется прокуратурой.

Напомним, что в конце лета суд рассмотрел еще одно похожее дело. Тогда речь шла о неисправных пожарных гидрантах в Салехарде.