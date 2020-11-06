В Салехарде проверили работу управляющих компаний по уборке снега

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде проверили работу управляющих компаний по уборке дворов от снега, а также кровель многоквартирных домов от наледи и сосулек. Занимались этим сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Специалисты посетили три двора. По улице Республики, 60 и 64 обнаружились нарушения: скопления снега на придомовой территории, образование снежных шапок и наледи на кровле. Во дворе дома №62 по улицы Республики работы по очистке крыши были в самом разгаре.

Все замечания будут переданы в обслуживающие организации для исправления ситуаии.

Если вы заметили кучи снега в своем дворе, которые не вывозятся, не очищается придомовая территория, а также кровля и козырьки подъездов, сообщить об этом можно по следующему номеру: 4-18-99.

Напомним, что это не единственная проверка, организованная в городе. В конце прошлой недели специалисты также оценили работу УК по отчистке крыш от снега. Тогда всем организациям были разосланы письма, призывающие их к активным действиям.