В Приуральском районе развернули почти 50 мест для больных COVID-19

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В Приуральском районе разворачиваются дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом.

Так, в селе Аскарка появятся 18 мест, расположенных в терапевтическом стационаре, а в поселке Харп - 30. Их развернут в терапевтическом и детском отделениях больницы. Там будут проходить лечение пациенты, которые переносят заболевание в легкой форме.

-В настоящее время все силы брошены на борьбу с пандемией. Ситуация пока остается напряженной. В Приуральском районе мы разворачиваем дополнительные стационарные койки для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Самое главное сейчас - сохранить жизнь и здоровье наших граждан, - рассказал глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

На сегодняшний день в Приуральском районе свободно 25 процентов коечного фонда, также в медучреждениях есть резерв для размещения пациентов.

Стоит добавить, что накануне в Приуральском районе заработал колл-центр. В настоящее время ведется заключение договора с оператором связи по установке многоканальной линии.

Отвечают на вопросы граждан четыре оператора. В день они принимают по 200-250 звонков. Сейчас колл-центр работает только в будние дни с 8:00 до 18:00, однако рассматривается вопрос об организации работы и по выходным.

Вызвать на дом врача, получить консультацию, выяснить дату забора мазков или решить вопрос с оформлением листа нетрудоспособности можно по телефону: +7 (34993) 2-45-00.