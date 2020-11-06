Число заболевших коронавирусом на Ямале на 6 ноября 2020 года увеличилось на 189 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 189 человек, с начала периода - 21 669.

Из общего числа болеющих госпитализировано 1 590 жителей, 54 из них - в тяжелом состоянии, 3 - в крайне тяжелом, 14 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. Таким образом, общее число погибших составило 155 человек.

-На Ямале зафиксировано два летальных исхода у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Скончались мужчина из Лабытнанги 1950 года рождения и 82-летняя женщина в Салехарде. Интенсивная терапия и усилия врачей, к сожалению, не принесли результата, - сообщила руководитель регионального Татьяна Бучкова.

Также за сутки выявлено 39 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 383 человека.

В населенных пунктах Ямала зафиксировано 150 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Надымском районе - 19; Салехарде - 17; Лабытнанги и Пуровском районе - 16.

Далее идут Ноябрьск - 15, Муравленко, Губкинский и Тазовский район - 11; Новый Уренгой и Ямальский район - 10.

Замыкают список: Приуральский район - 8, Шурышкарский район - 4 и Красноселькупский район - 1.

Всего в регионе было проведено 9 095 тестов в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 126 человек, за весь период - 15 159.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 20 582 человека с COVID-19, с начала периода - 1 733 440. Выздоровевших - 16 955, за весь период - 1 296 124. Умерших - 378, с начала периода - 29 887.