Надымчан приглашают принять участие во флешмобе, посвященном 90-летию района

Фото: Надым и Надымский район, соцсеть "ВКонтакте"

Департамент образования Надымского района призывает жителей принять участие в увлекательном флешмобе «Моя родина - Надымский район», который приурочен к 90-летия его образования.

Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо выложить у себя на странице в социальной сети красивое фото, дополнив его небольшой историей о месте, которое на нем изображено. Далее необходимо передать эстафету своим друзьям или родственникам, указав следующие хэштеги #90летНадымскомурайону, #изумрудныйНадым, #мояродинаНадымскийрайон, а также поставить геолокацию к публикации.

Сроки проведения флешмоба: с 27 октября по 9 ноября.

Таким образом, публикация должна содержать следующую информацию: фамилию и имя автора работы; название населенного пункта, наименование места на фото; официальные хештеги и метку геолокации.