В Новом Уренгое развернут дополнительный госпиталь на 300 мест для больных COVID-19

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

В Новом Уренгое собираются открыть дополнительный госпиталь для больных COVID-19. Он будет развернут на базе предприятия «Арктикгаз» по ул. Индустриальной и рассчитан на 300 мест.

Информацию об этом сообщили сегодня, 6 ноября, на заседании оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Сейчас в госпитале завершаются строительные работы, в выходные волонтеры проведут уборку и расставят мебель. Также на подмогу местным врачам приедет группа медиков, которая будет помогать в лечении пациентов с коронавирусом.

Напоминаем, что в середине ноября в городе собираются открыть первую очередь инфекционного госпиталя, строительство которого длится уже несколько месяцев. Первым в медучреждении откроют отделение реанимации.

-Мы пошли не по простому, а по сложному пути - введем сначала отделение реанимации, чтобы можно было оказывать помощь тяжелобольным. Остальные отделения вводить будет проще, - сообщил Андрей Воронов.

Сейчас власти ждут, когда в город прибудет кислородная станция, без которой невозможно начать работу.