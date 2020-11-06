В Новом Уренгое задержали мужчину с наркотиками Фото: pixabay.com

В Новом Уренгое сотрудники полиции задержали мужчина 1976 года рождения. В ходе досмотра у него обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом.

Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения массой 0,83 грамма.

В свое оправдание злоумышленник пояснил, что приобрел наркотик исключительно для себя, не собираясь его распространять, однако избежать наказания у него не получилось.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Наказание за это предусматривает лишения свободы сроком до трех лет.

Напоминаем, что еще один похожий случай произошел в городе в прошлом месяце. Тогда сотрудники задержали женщину, решившуюся на отчаянную меру, чтобы избежать ответственности. Она проглотила сверток с порошкообразным веществом, в котором, предположительно, находились наркотики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Салехарде будут судить мужчину, хранившего у себя пакет с наркотиками. Он полностью признал вину (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Салехарде будут судить мужчину, хранившего у себя пакет с наркотиками. Он полностью признал вину (подробнее)