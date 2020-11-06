Губкинская больница получила новые автомобили

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Губкинская городская больница получила четыре новых автомобиля - три легковых «LADA гранта» и микроавтобус «Газель». Машины закуплены в рамках целевого окружного финансирования для выезда врачей на дом к пациентам.

-Легковые машины обслуживают вызовы на дом ко взрослым и детям. «Газель» планируется использовать для развоза питания и медикаментов пациентам. Конечно, всегда приятнее работать с новой техникой и в комфортных условиях, - рассказала исполняющая обязанности главврача по поликлинической работе Лилия Землянова.

Документы на новые автомобили уже оформлены, поэтому все они успели выйти на линию.

-Машины бензиновые, оборудованы усилителем руля, центральным замком, ходовыми огнями. Установлен кондиционер. Пришли с зимней резиной. Специалистам и водителям будет тепло, комфортно, светло, - делится впечатлениями начальник гаража Губкинской городской больницы Анатолий Семенюк.

Стоит добавить, что в этом году из средств окружного бюджета запланировано приобретение 20 единиц транспорта. На данный момент закуплено уже тринадцать, оставшиеся семь машин - до конца года.