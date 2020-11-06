В Ноябрьске начал работать колл-центр для жителей с подтвержденным COVID-19

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

В Ноябрьске приступил к работе специальный колл-центр. Специалисты будут консультировать горожан с подтвержденным диагнозом на коронавирус.

-Специалисты готовы принимать звонки пациентов по многоканальному номеру телефона 33-48-03. Здесь все у кого подтвердился диагноз «ковид» могут получить или уточнить необходимую информацию, - сообщил глава города Алексей Романов.

Также напоминаем, что в колл-центре, который обустроен на базе Перинатального центра, можно будет круглосуточно узнать результаты теста, а также получить ответы по медицинскому обслуживанию.

Что касается «горячих линий» городской больницы, то все они продолжают свою работу.

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