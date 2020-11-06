В Надыме выбрали лучшего пекаря

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети "ВКонтакте"

В Надыме прошел муниципальный этап конкурса «Славим человека труда!» в номинации «Лучший пекарь».

Участие в нем приняли два претендента на победу: Надежда Соловьева и Эмилия Аксенова. Они представили на суд жюри пироги «Рыбный праздничный с форелью» и «Черничный с меренгой», а также авторский хлеб.

Комиссия оценивала каждое изделие по внешнему виду, составу, оригинальности подачи и вкусу. После дегустации жюри определило победителя. Лучшим пекарем Надыма признана Надежда Соловьева, представлявшая ИП С.В. Дмитриенко.

Также конкурсная комиссия рекомендовала победителю и призеру принять участие в региональном этапе, который пройдет 18 ноября в Салехарде. Лучшим пекарям достанутся денежные призы.

-Будем болеть за наших пекарей. Удачи и везения! - призвал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.