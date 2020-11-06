В Салехарде воспитанники детских садов поддержали волонтеров добрыми рисунками

Фото: www.salekhard.org

В Салехарде воспитанники детских садов «Крылышки», «Умка», «Кристаллик», «Бережок», «Улыбка», «Рябинка», «Светлячок», «Золотой ключик» и «Мозаика» приняли участие в акции «Спасибо волонтерам!».

Ребята сделали поздравительные открытки и рисунки, тем самым поблагодарив активистов за их добрые дела и ежедневный труд. Всего в акции участвовали 88 дошколят.

Как рассказала заведующая детским садом «Рябинка» Дарья Тихонова, воспитанники решили принять участие в акции после того, как услышали рассказы педагогов о добрых людях, помогающих всем нуждающимся.

-Честно, очень неожиданно и приятно получать такие подарки. Обычно мы, волонтеры, пытаемся подбодрить наших жителей, оказать им помощь, подготовить какой-то сюрприз для поднятия духа, а сейчас вот нас поддерживают. Приятно осознавать, что даже самые маленькие ямальцы знают о нас, стремятся внести свою лепту в общее дело, - поделилась региональный координатор акции #МЫВМЕСТЕ на Ямале Ольга Калугина.

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