Житель Нового Уренгоя заплатит штраф за оскорбление полицейского

В Новом Уренгое вынесли окончательный приговор в адрес 49-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

Инцидент случился 26 августа в психоневрологического диспансере Нового Уренгоя. В тот день сотрудники медучреждения вызвали полицию, чтобы успокоить разбушевавшегося пациента. Увидев стража правопорядка, мужчина начал оскорблять его в присутствии посторонних лиц, выражаясь нецензурной бранью.

В октябре 2020 года новоуренгойским судом вынесено решение о признании гражданина виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Напоминаем, что еще один похожий случай произошел в Ноябрьске. Там злоумышленнику пришлось заплатить большую сумму денег.