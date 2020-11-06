Погода на Ямале на 6 ноября: мокрый снег и ветер

Погода на Ямале на 6 ноября Фото: pixabay.com

В пятницу, 6 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег в первой половине дня. Днем 0, ночью -4. Ветер 5-8 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и мокрый снег. Днем 0, ночью -3. Ветер 6-12 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем +1, ночью -9. Ветер 6-8 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем 0, ночью -15. Ветер 9-13 м/с.

Губкинский: пасмурно и мокрый снег. Днем 0, ночью -9. Ветер 7-12 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем 0, ночью -9. Ветер 7-12 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег и в первой половине дня. Днем 0, ночью -5. Ветер 5-10 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем 0, ночью -3. Ветер 6-11 м/с.