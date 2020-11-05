В Новом Уренгое отремонтируют детский сад «Лада» и школу №7

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов побывал вместе с коллегами в школе № 7 и детском саду «Лада». Учреждения ожидают большие перемены - они включены в окружную программу «Реновация образовательного пространства», которую инициировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

На данный момент зданиям больше 30 лет, однако капремонт в них не проводился ни разу. В планах - расширить пространства, обновить фасад и благоустроить территории.

Строительно-монтажные работы будут проходить в школе во время летних каникул, а в детском саду - после распределения детей в другие учреждения, которое запланировано на апрель.

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

Также градоначальник побывал в школе №15, которой в этом году исполняется 25 лет. Ее ремонт запланирован на 2022 год. Однако некоторые работы будут проделаны уже сейчас.

Андрей Воронов дал поручение привести в порядок раздевалки и установить временное освещение на дороге, ведущей к школе.

Кроме того, глава города поручил пересмотреть планы по размещению аукционов на выполнение строительно-монтажных работ. Торги необходимо провести зимой, чтобы исполнители успели подготовиться к ремонту.