Два педагога, проживающие в отдаленном селе Ратта, получили новые квартиры

Фото: администрация Красноселькупского района, соцсеть "ВКонтакте"

В самом маленьком селе Красноселькупского района - Ратта, две семьи педагогов получили ключи от новых квартир.

Ольга Каргачева работает преподавателем по классу декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Она вместе с мужем и тремя детьми переехала в Ратту, когда там открылся филиал Толькинской детской школы искусств, и сразу снискала любовь воспитанников. Педагог подготовила уже четыре выставки детского творчества.

Ключи от новой квартиры - это долгожданное событие для семьи, до этого им приходилось жить у родственников.

Еще один педагог - это Анна Никитина. Женщина преподает музыку и ИЗО, а также является воспитателем в школе-интернате. Ее воспитанников знают и на районном, и на окружном уровнях. Кроме того, Анна Никитина человек с активной жизненной и гражданской позицией, волонтер.

Двухквартирный дом, предоставленный педагогам, приобретен по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом Красноселькупского района на 2014-2020 годы». Обе квартиры двухкомнатные, площадь каждой составляет 61,3 квадратных метра. Жилье сдано в эксплуатацию в этом году.