Поверив, что переписываются с подругой, жительницы Муравленко перевели деньги мошеннику Фото: pixabay.com

В полицию Муравленко обратились сразу две местные жительницы, которые стали жертвами мошенника.

Было установлено, что женщины получили сообщения от своей общей знакомой в соцсетях. Она попросила северянок одолжить ей по 20 тысяч рублей. Поверив, что переписываются с подругой, женщины перевели деньги. На самом же деле потерпевшие общались с мошенником, который взломал доступ к чужой странице и воспользовался отзывчивостью женщин.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан проявлять бдительность. Не спешите переводить личные сбережения на реквизиты карт, указанных в смс-сообщениях от пользователей интернета. Прежде позвоните своим знакомым и выясните, нуждаются они в вашей материальной помощи или нет.