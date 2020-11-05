Прокуратура Салехарда заинтересовалась аварийным отключением света в десяти домах

Прокуратура Салехарда заинтересовалась аварийным отключением света в микрорайоне Салехарда

Прокуратура Салехарда провела проверку по факту аварийного отключения света в десяти многоквартирных жилых домов по улице Арктическая, которое произошло 8 сентября.

Было установлено, что причиной отсутствия электричества стало повреждение кабельной линии 6 кВ (6000 вольт), которое произошло во время земляных работ, выполняемых сотрудниками АО «Салехарддорстрой». При этом сами работы не были согласованы с ресурсоснабжающей организацией (филиал АО «РСК «Ямала» в Салехарде.

В связи с этим прокуратура города внесла руководителю компании представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении акционерного общества и его должностного лица возбудили административные дела по ч. 2 ст. 9.7 КоАП РФ (повреждение электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт).

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования с ресурсоснабжающей организацией заключено соглашение о возмещении затрат на восстановление кабельной линии. Виновник привлечен к дисциплинарной ответственности.