«Дом народов Ямала»: в Ханымее открылась выставка, посвященная 90-летию области

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть "ВКонтакте"

В Ханымейском историко-краеведческом музее открылась выставка «Дом народов Ямала», посвященная 90-летию области. Экспозиция объединила историю и культуру восьми этносов, представители которых живут на территории округа. Познакомиться с ними поближе можно до конца ноября.

Организаторы подготовили 150 экспонатов, каждый из которых рассказывает свою историю. Например, что означает поднятая лапа барса на гербе Татарстана? Или как по вороту кафтана марийцев можно понять, праздничная это одежда или повседневная? Национальные костюмы вызывают большой интерес, особенно у посетительниц музея. Орнамент, вышивка и украшения мало кого оставляют равнодушными.

-Больше всего представлены куклы, рушники разных народностей, народные костюмы и предметы декоративно-прикладного творчества. Это как раз предметы, сделанные руками мастериц. Также представлены деревянные скульптуры и посуда, - рассказала лектор-экскурсовод Резида Кутлиахметова.