Житель Губкинского насмерть забил своего знакомого Фото: pixabay.com

Пуровским следственным отделом, находящийся в Губкинском, возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Было установлено, что происшествие случилось с 31 октября на 1 ноября. Обвиняемый пришел в гости к своему знакомому, где они начали распивать алкоголь. Постепенно между хозяином квартиры и его постояльцем начал назревать конфликт. Разгоряченный спиртным, гость жестоко избил приютившего его мужчину.

Соседи, услышавшие шум, сразу же вызвали полицейских. После их прибытия потерпевшего доставили в больницу, где он, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался через несколько дней.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении злоумышленника.

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