Губкинская прокуратура обнаружила нарушения в школьных столовых Фото: pixabay.com

Губкинская прокуратура проверила соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательных учреждениях города.

В итоге был выявлен целый ряд нарушений, все они касались школьных столовых. Так, посуда из которой питались дети, мылась с нарушением установленных санитарных норм и правил. Кроме того, на мясной продукции, хранящейся в морозильных камерах, отсутствовала маркировка, из-за чего было невозможно определить срок годности продукта. Также были выявлены факты нарушения сроков хранения суточных проб приготовленных блюд.

В связи с этим руководителям образовательных учреждений были внесены представления об устранении нарушений, а также возбуждены два административных дела по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).

На данный момент все нарушения устранены. Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму шесть в тысяч рублей.

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