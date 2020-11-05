Коммунальщики Салехарда рассказали, что нужно сделать при поломке счетчика воды

Коммунальщик Салехарда, соцсеть "ВКонтакте"

Коммунальщики Салехарда рассказали горожанам, как следует поступить, если неожиданно сломался счетчик воды или у него закончился срок поверки.

При возникновении данных проблем, в первую очередь необходимо его демонтировать, вызвав представителя ресурсоснабжающей компании для составления акта о поломке. После - можно идти за новым.

Перед тем, как купить прибор, важно узнать его технические характеристики, посмотреть межповерочные интервалы и срок службы. Это позволит подобрать оборудование, подходящее для конкретного жилого помещения.

Перед монтажом счетчика необходимо написать заявление о снятии с учетв старого и опломбировании нового. После этого представитель ресурсоснабжающей компании должен перезвонить заявителю и уточнить время прихода мастера.

После установки специалист составит акт на ввод в эксплуатацию нового прибора учета и опломбирует его.

Заявки принимаются по телефонам: 4-21-16 или 4-22-16, а также по электронной почте: secret@slenergo.com.

Офис АО «Салехардэнерго» находится по адресу: улица Чубынина, 14.