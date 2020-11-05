Волонтеры Шурышкарского района вновь начали помогать людям

Фото: администрация Шурышкарского района, соцсеть "ВКонтакте"

Шурышкарские волонтеры из штаба взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ вновь начали помогать людям. С первого апреля они подключились к развозу продуктов и лекарств для земляков, находящихся на самоизоляции. Летом потребность в помощи немного снизилась, но теперь волонтерская ячейка приступила к своей деятельности с новой силой.

Заявки выполняются не только в райцентре Мужи, но и в отдаленных селах - Горки, Лопхари и Овгорт. Активисты получают лекарства, покупают продукты и развозят их тем, кто не может сам выходить на улицу. В основном это люди старше 65 лет, а также семьи, находящиеся на самоизоляции.

-Все мои коллеги являются волонтерами. С первых дней своей трудовой деятельности я проникся этой идеей. В любое время на своем транспорте развозил продукты, лекарства. Село у нас небольшое. Легко справляюсь и со своей непосредственной работой, и с заявками от населения. Я сильный, здоровый человек. Считаю своим долгом в трудное время помогать односельчанам, - рассказал волонтер Иван Петоров.

Кроме помощи в доставке лекарств и продуктов, добровольцы регулярно выходят на улицы, чтобы раздавать односельчанам бесплатные маски.

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