В Лабытнанги задержали бандитов, которые забрались в чужой дом и избили хозяина

В Лабытнанги задержали бандитов, которы забрались в чужой дом и избили хозяина Фото: pixabay.com

В полицию Лабытнанги поступило заявление от местного жителя 1996 года рождения. Он просил наказать неизвестных лиц, которые незаконно требовали у него 20 тысяч рублей.

Было установлено, что в ночь с 31 октября на 1 ноября в квартиру мужчины забрались бандиты. Угрожая ему применением насилия, преступники начали требовать отдать им деньги, при этом избивая мужчину по голове и телу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны. Ими оказались безработные и ранее не судимые граждане 1982 и 1990 года рождения, проживающих в Лабытнанги.

В отношении северян возбуждено уголовное дело по п. а, в ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия». Наказание за это предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

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