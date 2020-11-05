Ямальские школьники стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети "ВКонтакте"

В международном детском центре «Артек» подвели итоги Всероссийского конкурса «Большая перемена», организованного автономной некоммерческой организацией «Россия - страна возможностей».

В проекте приняли участие больше миллиона старшеклассников со всей страны, среди которых оказались и ямальцы.

В финальный этап конкурса вышли 13 юных северян. Каждый из них представил свой проект: создание виртуальной образовательной среды в школах, разработка карты профессий будущего для профориентации, запуск бренда экосумок, создание базы на Луне, обеспечение кибербезопасности и другие.

В итоге 10 ямальцев одержали безоговорочную победу. Они получили денежные премии, которые смогут потратить на обучение. Кроме того, одиннадцатиклассникам начислят дополнительные баллы в портфолио достижений для поступления в вузы.

-Мы шли к этому почти целый год - придумывали проекты, не спали ночами, решали кейсы. И вот мы в суперфинале, и мы победили. Эмоции только положительные, готов творить и двигаться вперед. Деньги я потрачу на образование, отучусь в Академии народного хозяйства и вернусь на Ямал. Хочу работать с молодежью, - рассказал ученик школы №3 города Лабытнанги Максим Древинский.

Также на конкурсе определили ТОП-20 школ России. В число лучших вошла ноябрьская школа №7 Ноябрьска. Учебное заведение получит премию, которую сможет направить на создание лабораторий и компьютерных классов, организацию творческих студий или реализацию собственного проекта по улучшению образовательной среды.