В Салехарде будут судить мужчину, хранившего у себя пакет с наркотиками Фото: pixabay.com

Салехардский следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, уже имевшего судимость. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков остановили на дороге автомобиль, в котором находились двое местных жителей. После этого один из мужчин попытался избавился от имеющегося у него пакета с наркотическим средством в крупном размере, выбросив его на дорогу. Далее он утверждал, что найденный сотрудниками полиции пакет ему никогда не принадлежал.

В результате совместной работы полицейских и следователей дело было раскрыто.

Виновником оказался 41-летний мужчина, который полностью признал вину, а также активно способствовал следствию в раскрытии преступления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

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