В Лабытнанги проходит голосование за самых активных горожан

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети "ВКонтакте"

В городе Семи лиственниц идет активное голосование за участников конкурса «Гордость твоя, Лабытнанги!», которое проходит на платформе «Решай!».

Ранее на платформу «Предлагай!» от жителей поступило 46 предложений, большинство из них в номинациях «Проект года» и «Доброволец года» - 10 и 9 претендентов соответственно.

Такая активность говорит о том, что сами горожане готовы участвовать в обновлении города - не ждут, а предлагают и воплощают в жизнь свои проекты.

-Давно и прочно «прописалось» в Семи лиственницах добровольческое движение. Особенно ярко добровольчество проявилось в этом году - в Год памяти и славы, в период самоизоляции и сейчас, когда требуется помощь в доставке лекарств заболевшим землякам. МыВместе! Спасибо за это! - написала Марина Трескова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы города, она уже сделала свой выбор, проголосовав за самых достойных участников.

-Присоединяйтесь! Давайте вместе поддержим наших активных земляков, - призвала градоначальница.

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