Погода на Ямале на 5 ноября: пасмурно и снег

Погода на Ямале на 5 ноября

В четверг, 5 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и небольшой снег. Днем 0, ночью -4. Ветер 3-6 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и мокрый снег. Днем +1, ночью -3. Ветер 1-4 м/с.

Надым: облачено и небольшой снег. Днем -4, ночью -13. Ветер 2-5 м/с.

Новый Уренгой: облачно. Днем -9, ночью -21. Ветер 3-4 м/с.

Губкинский: пасмурно и небольшой снег. Днем -6, ночью -10. Ветер 3-5 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно. Днем -7, ночью -11. Ветер 3-5 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -1, ночью -4. Ветер 3-8 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем +1, ночью -6. Ветер 2-4 м/с.