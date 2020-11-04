Два поисковых отряда из Ноябрьска вошли в пятерку лучших на Ямале

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть "ВКонтакте"

Два поисковых отряда из Ноябрьска - «Виталис» и «Неизвестный солдат», вошли в пятерку лучших на Ямале по итогам окружного слета.

Ребята успешно прошли тестирование и заняли третье и второе места. Эти достижения позволят им получить финансовую помощь на укрепление материально-технической базы своих отрядов.

-С бойцами «Виталис» я встречался неоднократно, стараюсь побывать у них в гостях, если выезжаю в микрорайон Вынгапуровский. А вот «Неизвестный солдат» - отряд молодой, но уже добился высоких результатов. Уверен, у нас будет возможность пообщаться с ребятами, обсудить планы, - написал Алексей Романов в своем «Telegram-канале».

Также, по его словам, нелегкий и бескорыстный труд поисковиков достоин самого глубокого уважения и признательности.

-Спасибо всем командирам и бойцам за великое и благородное дело, - отметил глава города.

Напомним, что окружной слет поисковых отрядов Ямала проходил в формате онлайн с 30 октября по 1 ноября. В нем участвовали более 150 ямальцев - командиры и бойцы из 25 действующих отрядов, зарегистрированных в округе.