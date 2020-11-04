Число заболевших коронавирусом на Ямале на 4 ноября 2020 года увеличилось на 185 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 185 человек, с начала периода - 21 293.

Из общего числа болеющих госпитализировано 1 509 жителей, 52 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 11 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались.

-Две женщины и один мужчина скончались в Салехарде и Ноябрьске. Заболевание коронавирусной инфекцией наложилось у них на хронические болезни. Интенсивная терапия и все усилия докторов, к сожалению, не принесли результата», - прокомментировала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Напоминаем, что во вторник, 3 ноября, в регионе также произошло несколько смертей. Это были возрастные пациенты из Салехарда и Надыма.

За весь период пандемии на Ямале скончались 153 человека.

Также за сутки выявлено 23 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 310 человека.

В населенных пунктах Ямала зафиксировано 162 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Лабытнанги - 21, Надымском районе - 20, Ноябрьске и Салехарде - 19.

Далее идут: Новый Уренгой - 16, Муравленко - 14 и Тазовский район - 12.

Замыкают список: Губкинский - 11, Ямальский район - 10, Шурышкарский район - 5, Приуральский район - 4.

Всего в регионе было проведено 9 042 теста в 15 лабораториях.

Излечились от коронавируса 124 человека, за весь период - 14 912.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 19 768 человек с COVID-19, с начала периода - 1 693 454. Выздоровевших - 15 567, за весь период - 1 266 931. Умерших - 389, с начала периода - 29 217.