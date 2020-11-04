Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем народного единства

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День народного единства - один из самых значимых праздников нашей страны, который отмечается 4 ноября.

Как отметил глава Ямала Дмитрий Артюхов, этот праздник призван напомнить о том, что мы - единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим. И наша задача - добросовестно трудиться, уверенно двигаться вперед, работать на результат.

-Ямал - не только всемирно известный нефтегазовый регион, но и край сильных и уверенных в себе людей. Это доказывает славная история арктического региона, которому в декабре исполнится 90 лет. Северяне любят свою малую родину: здесь живут ветераны освоения, а многие достижения, действительно, героические. Мы гордимся этим и сделаем все, чтобы округ развивался и был опорой государства в решении важных стратегических задач в Арктике, - сообщил губернатор.

В завершение Дмитрий Артюхов пожелал всем здоровья, благополучия и успехов.