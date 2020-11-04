На Ямале повысят зарплаты пожарным и спасателям

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На Ямале повысят зарплату противопожарной и аварийно-спасательных служб. Это должно произойти до конца года.

Так, увеличится размер окладов, будут пересмотрены гарантированная и стимулирующая части выплат, размер доплат и надбавок, установленных ранее. Таким образом, заработная плата рядового персонала: пожарных, водителей служебных автомобилей, спасателей, диспетчеров - увеличится в среднем на 15-20 процентов. У руководящего состава денежное довольствие останется прежним.

-В текущем году уже проведена работа по введению в подведомственных государственных учреждениях стимулирующей выплаты - надбавки за уровень физической подготовленности в размере 5 процентов. Она предусмотрена тем работникам, которые принимают непосредственное участие в тушении пожаров и аварийно-спасательных работах, - рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Сергей Юдин.

Стоит добавить, что за десять месяцев текущего года бойцы «Ямалспаса» потушили 114 природных пожаров на площади 2 179 га без посторонней помощи и средств. Благодаря слаженным действиям сотрудников спасено 973 человека, а также успешно проведен ряд неотложных мероприятий на территории округа.